Комитет ГД по финрынку одобрил к II чтению законопроект о сервисах рассрочки

Планируется, что Дума рассмотрит законопроект на заседании 15 июля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект о регулировании деятельности сервисов рассрочки. Законопроект был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым. Планируется, что Дума рассмотрит законопроект на заседании 15 июля.

"Отрегулируем этот рынок и избавим пользователей рассрочки от неожиданных комиссий и переплат. Сумма рассрочки будет равна стоимости покупки, комиссия за оформление не взимается, возможно досрочное погашение без комиссий. Размер штрафа за просрочку платежа будет ограничен 20% годовых от суммы просроченной задолженности. Данные о рассрочке свыше 50 тыс. руб. будут передаваться в бюро кредитных историй, чтобы оценить долговую нагрузку покупателя и не допустить закредитованности граждан, которая ухудшает их финансовое положение", - написал Аксаков в своем телеграм-канале.

Поправками ко второму чтению предусматривается увеличение максимального лимита на сумму покупок в сервисах рассрочки без передачи данных о заключенных договорах в бюро кредитных историй (БКИ) до 50 тыс. рублей: в первом чтении эта сумма составляла 15 тыс. рублей. В случае его превышения оператор сервиса рассрочки будет обязан передать данные о договорах рассрочки в БКИ.

О законопроекте

Законопроект о регулировании деятельности сервисов оплаты товаров в рассрочку был принят в первом чтении 25 марта. Максимальный срок рассрочки с 1 декабря 2025 года (дата вступления в силу закона) составит шесть месяцев, а с 1 декабря 2027 года не сможет превышать четыре месяца. Проектом закона устанавливается статус посредника (оператора сервиса рассрочки) как юридического лица, имеющего право заниматься предоставлением сервиса рассрочки. Устанавливаются условия такой деятельности, включая требование о включении операторов сервиса рассрочки в реестр, а также требования к собственным средствам (капиталу) оператора сервиса рассрочки, его акционерам и органам управления.

Надзор за деятельностью операторов сервиса рассрочки возлагается на Банк России.

В законопроекте установлены требования к информированию оператором сервиса рассрочки потребителя о правилах предоставления такого сервиса, а также требования к договору о предоставлении сервиса рассрочки, включая правила о бесплатности для потребителя услуг оператора сервиса рассрочки и об ограничении размера неустойки (штрафа, пени) за нарушение потребителем обязательств по договору о предоставлении сервиса рассрочки.