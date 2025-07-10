В Max усилили системы информационной безопасности, добавив автоанализ кода

VK Security Gate создан для непрерывного и автоматизированного анализа кода для проверки целостности, на предмет возможных уязвимостей и аномалий

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Цифровая платформа Max усилила свою информационную безопасность - в проект добавили систему автоанализа кода VK Security Gate, сообщили в пресс-службе Max. В системе также есть ИИ, который помогает в мониторинге и улучшении кода.

"Интеграция Security Gate в Max - еще один шаг к тому, чтобы наши продукты соответствовали самым высоким стандартам кибербезопасности. Мы уверены, что автоматизация, прозрачность и проактивность в обеспечении безопасности - основа доверия пользователей и устойчивого роста", - прокомментировал глава направления защиты приложений VK Игорь Игнатьев.

VK Security Gate создан для непрерывного и автоматизированного анализа кода для проверки целостности, на предмет возможных уязвимостей и аномалий. Решение охватывает 1,5 млрд строк кода.