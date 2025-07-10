ГД одобрила ослабление налоговой нагрузки "Газпрома" по долгу Nord Stream 2 AG

Нормы распространяются на правоотношения, которые возникли с 1 января 2025 года, и применяются по 31 декабря 2029 года включительно

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который позволяет "Газпрому" избежать дополнительной налоговой нагрузки по задолженности компании Nord Stream 2 AG - оператора "Северного потока - 2".

Закон признает безнадежным долгом (то есть долгом, нереальным к взысканию) задолженность по процентам по долговым обязательствам иностранной организации, учтенную в составе доходов российского налогоплательщика, доля прямого участия которого в этой иностранной организации составляет более 50%.

При этом должен одновременно выполняться ряд условий. Налоговый агент и иностранный заемщик должны входить в одну международную группу компаний, прощение задолженности происходит на основании утверждаемого иностранным судом соглашения в рамках финансового оздоровления иностранной компании, а также если на иностранную компанию с 2022 года наложены санкции различными международными объединениями, организациями и другими странами.

Эти нормы распространяются на правоотношения, которые возникли с 1 января 2025 года, и применяются по 31 декабря 2029 года включительно.

Ранее издание РБК со ссылкой на текст поправок в налоговое законодательство сообщало, что Минфин РФ предлагает в поправках к налоговому законодательству помочь "Газпрому" избежать дополнительной налоговой нагрузки по задолженности Nord Stream 2 AG. "Проект поправок подготовлен в целях недопущения дополнительной налоговой нагрузки ПАО "Газпром" в связи с задолженностью швейцарской компании "Норд Стрим 2 АГ", - говорилось в материалах к поправкам, содержанием которых располагал РБК.

3 июня мировое соглашение компании Nord Stream 2 AG - оператора "Северного потока - 2" - и ее кредиторов официально вступило в силу. Общее собрание кредиторов Nord Stream 2 AG состоялось 15 апреля, а 30 апреля они утвердили согласованный текст мирового соглашения. 9 мая соглашение было утверждено судом Швейцарии. Позднее "Газпром" сообщил, что решение не было обжаловано в установленный срок, поэтому оно вступило в силу, а мораторий на банкротство организации прекращен. Швейцарская фирма Transliq AG, которая выступает временным административным управляющим Nord Stream 2 AG, должна будет контролировать исполнение мирового соглашения и ежегодно до 31 января, начиная с 2026 года, представлять в суд отчет о его выполнении с копиями финансовым инвесторам и акционеру.

О взрывах на "Северных потоках"

Строительство "Северного потока - 2" завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось закончить до конца 2019 года, однако из-за санкций США работы задерживались. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения, произошедшие на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". В результате уцелела только одна нитка "Северного потока - 2". Генеральная прокуратура РФ инициировала после повреждения газопроводов возбуждение дела об акте международного терроризма. Сроки восстановления работоспособности газопроводов в настоящее время определить невозможно.