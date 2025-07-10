ГД приняла в I чтении законопроект о штрафах за нарушения в работе хостинг-провайдеров

Документ был внесен на рассмотрение группой депутатов и сенаторов во главе с первым зампредседателя думского комитета по информполитике Антоном Горелкиным в мае

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает штрафы до 1 млн рублей за нарушение требований к деятельности провайдеров хостинга.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов и сенаторов во главе с первым зампредседателя думского комитета по информполитике Антоном Горелкиным в мае. Новыми нормами предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях. За осуществление деятельности по предоставлению вычислительной мощности для размещения информации в интернете провайдерами хостинга, сведения о которых не включены в реестр провайдеров хостинга, предлагается установить штраф для граждан в размере от 50 до 100 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 200 до 500 тыс. рублей, для юридических лиц - от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Также предусмотрены штрафы за использование операторами информационных систем вычислительной мощности провайдера хостинга, сведения о котором не включены в соответствующий перечень. Штраф за такое нарушение может составить от 100 до 300 тыс. для должностных лиц, от 600 тыс. до 1 млн рублей - для юрлиц.

Как сообщал ранее Горелкин, с февраля прошлого года в России вступил в силу закон, который обязывает хостинг-провайдеров подавать в Роскомнадзор уведомление о своей деятельности, а также подтверждать возможность обеспечения безопасного хранения данных. "Но, к сожалению, на рынке до сих пор остаются компании, которые считают, что эти требования их не касаются", - отметил депутат.