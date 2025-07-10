Додон надеется на восстановление поставок газа из России в Молдавию

Лидер "Партии социалистов Республики Молдова" напомнил, что в 2020 году республика покупала газ у России за $148 за тысячу кубометров

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Жители Молдавии надеются, что поставки газа из РФ в республику восстановятся, для этого необходимо вернуться к прямому диалогу с российскими партнерами, заявил лидер "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ) Игорь Додон на встрече представителей ПСРМ, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" с вице-премьером РФ Александром Новаком.

"Молдавские власти отказались от прямых контрактов с российскими партерами. Более того, они пошли на то, что создали практически неприемлемые условия работы "Молдовагазу". Мы уверены, что нужно возвращаться к прямому диалогу... Мы должны вернуться к нашей повестке, к прямым поставкам", - сказал Додон.

Он отметил, что в 2020 году Молдавия покупала газ у России за $148 за тысячу кубометров. По словам политика, это была самая низкая цена за последние 10-15 лет. "Безусловно, это были очень выгодные тарифы для конечного потребителя, для нашей экономики и конкурентоспособности наших товаров. С приходом нынешней власти мы закупали российский газ по $842. Тарифы выросли тоже в семь раз", - добавил Додон.

Он также выразил надежду на то, что две страны в ближайшее время смогут обсудить вопросы в сфере электроэнергетик на уровне государственных институтов.

Молдавскую сторону на встрече с Новаком представляют председатель ПСРМ Игорь Додон, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, а также глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.