Гунба и Кириенко обсудили вопросы модернизации электросетевого хозяйства

В обсуждении вопроса также приняли участие премьер-министр Абхазии Владимир Делба, руководитель администрации президента Беслан Эшба, вице-премьер Джансух Нанба и другие

СУХУМ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко обсудили на рабочем совещании в Сухуме вопросы модернизации электросетевого хозяйства республики. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Состоялось рабочее совещание, посвященное развитию энергетического комплекса республики. Основной темой стали критические потери в электрических сетях, которые в несколько раз превышают показатели по РФ и требуют незамедлительных решений. Обсуждались меры по модернизации сетевого хозяйства и стабилизации энергоснабжения", - говорится в сообщении.

В обсуждении, помимо Гунбы и Кириенко, приняли участие премьер-министр Абхазии Владимир Делба, руководитель администрации президента Беслан Эшба, вице-премьер Джансух Нанба, министр энергетики Абхазии Батал Мушба, заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак, генеральный директор РУП "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.

"Контроль за реализацией энергетических проектов ведется в постоянном режиме", - отметили в пресс-службе.