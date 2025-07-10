Еще один SJ-100 совершил перелет из Комсомольска-на-Амуре в Жуковский

В Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что самолет присоединится к прохождению сертификационных испытаний по программе импортозамещения

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Опытный образец российского самолета SJ-100, выполнивший в марте первый полет на отечественных двигателях ПД-8, совершил перелет из Комсомольска-на-Амуре в Жуковский с промежуточной посадкой в аэропорту Новосибирска. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех).

"Опытный Superjet с/н 95157 на отечественных двигателях ПД-8 совершил перелет из Комсомольска-на-Амуре в Жуковский. Здесь он присоединится к прохождению сертификационных испытаний по программе импортозамещения", - говорится в сообщении.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Леонида Чикунова, Дмитрия Савонина и ведущего инженера по летным испытаниям - бортового оператора Александра Крылова. Маршрут общей протяженностью около 6 тыс. км с промежуточной посадкой в аэропорту Новосибирска занял около восьми часов.

Самолет назван в честь первого президента компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, в настоящее время филиал компании "Яковлев" - "Региональные самолеты") Виктора Субботина.

По прибытии на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова самолет был перебазирован в авиационно-технический комплекс "Яковлева", где приступит к прохождению программы сертификационных испытаний. На этой машине специалисты будут выполнять полеты по оценке характеристик маршевой силовой установки.

Ранее в июне опытный Superjet с/н 97003, названный в честь первого Главного конструктора SSJ-100 Юрия Ивашечкина, совершил перелет из Комсомольска-на-Амуре общей протяженностью около 6 тыс. км с промежуточной посадкой в аэропортах Иркутска и Новосибирска.