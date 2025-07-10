Додон: Кишинев с приходом нынешней власти практически полностью потерял рынок РФ

Экс-президент страны добавил, что за всю современную историю Молдавии отношения с Россией находятся на самом низком уровне и это вина нынешних властей республики

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Молдавия с приходом нынешней власти практически полностью потеряла российский рынок, это неприемлемо, заявил лидер "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), экс-президент страны Игорь Додон.

"Экспорт упал в несколько раз, импорт тоже. Молдова, к сожалению, потеряла практически полностью российский рынок. Для большинства граждан Республики Молдова это неприемлемо. По свежим опросам общественного мнения, молдавские граждане хотят возвращения дружеского диалога с Российской Федерацией", - сказал Додон на встрече представителей ПСРМ, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" с вице-премьером РФ Александром Новаком.

Он добавил, что за всю современную историю Молдавии отношения с РФ находятся на самом низком уровне и это вина нынешних властей республики. "За эти четыре года не было ни одной встречи на высшем уровне. С 2020 года не проводится межправкомиссия между нашими странами. Это, безусловно, отражается и на уровне наших экономических отношений", - подчеркнул политик.

Молдавскую сторону на встрече представляют Додон, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, а также глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.