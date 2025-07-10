Шор: новые пошлины США ударят по винодельческой отрасли Молдавии

Глава молдавского оппозиционного блока "Победа" добавил, что лишившиеся американского рынка виноделы не смогут конкурировать в Европе с производителями из Франции, Испании и Италии

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Основой экспорта Молдавии в США является вино, так что новые американские пошлины нанесут сильный удар по винодельческой сфере. Об этом заявил глава молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале.

"Мощный удар для наших производителей, особенно виноделов. Алкоголь - основа молдавского экспорта в США", - указал он.

Шор добавил, что лишившиеся американского рынка виноделы не смогут конкурировать в Европе с производителями из Франции, Испании и Италии. "А выход есть, и я о нем всегда говорил. Это рынки России и ЕАЭС. Страны союза торгуют между собой без применения таможенных пошлин и сборов, - продолжил он. - Даже с Молдовы, которая с подачи [президента страны Майи] Санду ведет агрессивную антироссийскую политику, наши стратегические партнеры не берут таможенную пошлину".

На этой неделе американский президент Дональд Трамп уведомил Санду о введении с 1 августа 25-процентной пошлины на все товары, импортируемые из этой республики. Он уточнил, что этот тариф "ниже того уровня, который действительно необходим для устранения торгового дисбаланса с Молдавией". В письме Трампа, которое было опубликовано в социальной сети Truth Social, также говорится, что эта пошлина будет увеличена, если Кишинев решит поднять тарифы для США.