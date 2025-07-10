Россия готова рассмотреть сотрудничество с Молдавией во всех сферах

В том числе возможно развитие отношений в энергетике, указал вице-премьер РФ Александр Новак

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия готова рассмотреть варианты сотрудничества с Молдавией во всех сферах, в том числе в экономике и энергетике, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках встречи с представителями "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), партий "Будущее Молдовы" и "Сердце Молдовы".

"Мы готовы рассматривать все варианты сотрудничества во всех сферах и в улучшении экономической связи между нашими странами, в том числе в энергетике", - сказал Новак.

Он констатировал, что из-за нынешних молдавских властей в последние годы экономические отношения между РФ и Молдавией существенно деградировали. Новак напомнил, что после подписания Молдавией соглашения об ассоциации с Евросоюзом в 2014 году, товарооборот между странами резко снизился. "В 2015 году [товарооборот] снизился на 32%, а доля России в общем экспорте за 15 лет сократилась с 70% до 3%", - сказал Новак.

Он также напомнил, что важной составляющей сотрудничества двух стран всегда являлась энергетическая сфера. "Россия поставляла газ Молдове по достаточно низким ценам по сравнению с теми, по которым Россия поставляла в Европу. Непонятно, почему они не устраивают молдавские власти", - добавил вице-премьер. Новак сказал, что РФ готова вернуться к дружественному взаимодействию в энергетической сфере, если с молдавской стороны будет такое желание.

Молдавскую сторону на встрече представляют председатель ПСРМ Игорь Додон, глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.