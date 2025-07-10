ЦБ предложил улучшить качество и повысить ценность отчетности эмитентов

Обсуждение инициатив Банка России продлится до 1 августа включительно

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Банк России предложил улучшить качество отчетности эмитентов, повысить ее ценность и обеспечить большую востребованность. Об этом говорится в предложениях регулятора, направленных на публичное обсуждение.

Так, по данным ЦБ, в первую очередь предлагается исключить дублирование информации. "Сейчас эмитенты обязаны публиковать отчеты о своей деятельности 2 раза в год - по итогам 6 и 12 месяцев. Причем в этих документах есть статичные разделы, где нет оперативно обновляемых сведений, например раздел о корпоративном управлении. Такую информацию целесообразно раскрывать в годовом отчете - ключевом инструменте коммуникации с инвесторами. Причем этот документ регулятор считает необходимым стандартизировать: в нем появятся обязательные главы, которые эмитент сможет структурировать по своему усмотрению. Сейчас строгих требований к его составу нет - важно, чтобы он просто был", - отмечается в предложениях ЦБ.

Банк России также предлагает устранить временной лаг между публикацией консолидированной финансовой отчетности и отчета эмитента, который объясняет причины достижения таких результатов. По мнению регулятора, эти документы должны раскрываться одномоментно, чтобы у рынка была актуальная информация о деятельности компании.

Одна из инициатив - переход от ручной подготовки отчетов к электронным форматам. "Использование машиночитаемых форм позволит сократить время на обработку и анализ данных, что поможет инвесторам принимать инвестиционные решения на основе качественной информации", - подчеркивается в документах.

Обсуждение инициатив Банка России продлится до 1 августа 2025 года включительно.