АТОР: туристы из России оказались на первом месте по числу визитов в Грузию

Всего в первом полугодии республику посетили 2,27 млн туристов из разных стран, указали в Ассоциации

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Чаще всего Грузию в первой половине 2025 года посещали туристы из России, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

"Туристы из России оказались на первом месте по числу визитов в Грузию. В первом полугодии Грузию в туристических целях посетили 581,09 тыс. граждан России. Следом идут туристы из Турции, Армении, Израиля и Азербайджана", - говорится в сообщении.

Всего в первом полугодии Грузию посетили 2,27 млн туристов из разных стран, турпоток вырос на 14,5% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Россияне едут в Грузию не только в Тбилиси и в горы - также растет спрос к пляжному отдыху в этой стране, в частности, к поездкам в Батуми, рассказали в АТОР.