Дума одобрила в I чтении право компаний начинать эксперименты в цифровой сфере

Как пояснил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, принятый законопроект направлен на устранение ограничений для юридических лиц, проходящих реорганизацию в виде слияния

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому юридическим лицам, находящимся в процессе реорганизации в виде слияния, присоединения или преобразования, предоставляется возможность инициировать установление экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов.

В случае окончательного принятия закона компании смогут активно участвовать в инновационных проектах без существующих ограничений, связанных с уточнением объема прав и обязанностей при таких формах реорганизации.

Согласно действующему законодательству, юрлицо, вносящее предложение об установлении экспериментального правового режима, не может находиться в процессе реорганизации. Кроме того, одним из оснований для прекращения статуса субъекта ЭПР является реорганизация юрлица. Также не допускается переход прав и обязанностей субъекта ЭПР, за исключением случая реорганизации юридического лица в форме преобразования.

Как пояснил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция "Единая Россия"), принятый в первом чтении законопроект направлен на устранение ограничений для юридических лиц, проходящих реорганизацию в виде слияния, присоединения или преобразования, позволяя им выступать инициаторами экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых инноваций.

"В случае окончательного принятия закона компании смогут более активно участвовать в инновационных проектах без существующих сейчас ограничений, связанных с уточнением объема прав и обязанностей при таких формах реорганизации. Например, компании, объединяющиеся для реализации крупного технологического проекта, смогут запускать ЭПР сразу после объединения, не теряя времени на ожидание завершения всех формальностей. Это будет способствовать ускорению развития новых продуктов и услуг для потребителей и позволит поддержать непрерывность бизнес-процессов и внедрение цифровых решений в экономику", - указал он.