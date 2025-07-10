Мишустин: Россия с избытком обеспечивает себя зерном и сахаром

Также растет выпуск масла и мяса, указал председатель правительства

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российские аграрии с избытком обеспечивают страну необходимыми объемами зерна и сахара. Одновременно растет производство масла и мяса, отметил на заседании правительства его председатель Михаил Мишустин.

"Сохраняется устойчивая динамика по выполнению доктрины продовольственной безопасности: по ключевым показателям - по зерну, по сахару - обеспечиваем себя с избытком. В том числе увеличились за прошлый год объемы выпуска растительного масла, мяса, мясопродуктов", - поделился премьер.

Как отметил глава кабмина, "в прошлом году были поставлены рекорды по масленичным культурам, по рису, хорошие результаты также по винограду, по плодам, по ягодам".