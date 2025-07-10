Мишустин: доля российских семян в АПК превышает две трети

Показатели достигли 67%, указал председатель правительства РФ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российские аграрии все чаще используют семена отечественной селекции. Доля такого посевного материала уже превысила две трети, заявил на заседании правительства РФ его председатель Михаил Мишустин.

"Больше стали использовать и семена отечественной селекции - уже порядка 67%", - поделился премьер.

"Теперь это не только зерновые, но и подсолнечник, сахарная свекла и целый ряд других культур, что является важнейшей составляющей для повышения конкурентоспособности наших аграриев, ну и, конечно же, основой для будущих хороших весомых урожаев", - заметил он.