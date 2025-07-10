JOGMEC не планирует выходить из проекта "Арктик СПГ-2"

Как отметил исполнительный вице-президент японской компании Хироюки Мори, важно сохранить текущий статус проекта

ВЕНА, 10 июля. /ТАСС/. Японская JOGMEC не планирует выходить из российского проекта "Арктик СПГ-2", изучает потенциал российского газового рынка, заявил ТАСС исполнительный вице-президент японской компании Хироюки Мори.

"Мы сосредоточены на проекте и хотели бы обсудить с оператором его будущее, когда проект будет готов", - сказал он в кулуарах семинара ОПЕК.

"Мы стараемся сохранить текущий статус проекта", - сказал Мори, отвечая на вопрос, нет ли у компании планов по продаже своей доли в нем.

Он выразил надежду, что поставки СПГ в Японию с проекта скоро начнутся. "Это сложный проект. Надеюсь, в будущем, но точное время сказать не могу", - сказал топ-менеджер. Отвечая на вопрос, интересны ли компании другие газовые проекты в РФ, он отметил: "Могу сказать, что у России большой газовый потенциал. Мы рассматриваем это, как и раньше. Сейчас не время [для вхождения], но в будущем".

Участниками проекта "Арктик СПГ-2" являются крупнейший независимый производитель природного газа в России компания "Новатэк" (60%), французская корпорация TotalEnergies (10%), китайские CNPC (10%) и CNOOC (10%), а также имеющий 10% японский консорциум Japan Arctic LNG, в котором 25% принадлежит Mitsui и 75% - JOGMEC.

9-й Международный семинар ОПЕК проходит 9-10 июля в Вене. ТАСС выступает официальным медиапартнером мероприятия.