"Инсайдер": на Украине остановилось единственное предприятие по добыче графита

Причинами стали высокая стоимость электроэнергии и устаревшая инфраструктура

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Единственное на Украине предприятие по добыче природного графита "Завальевский графит" остановилось, оно работало с 1934 года. Об этом сообщает украинское издание "Инсайдер" со ссылкой на источники.

В 2024 году предприятие приостанавливало работу, однако причины, по которым это произошло, не были устранены. По данным Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины, одними из ключевых причин остановки стали высокая стоимость электроэнергии и устаревшая инфраструктура производства, требующая значительных инвестиций в модернизацию. Эти факторы вместе с ростом логистических затрат увеличили себестоимость продукции, и предприятие не смогло поддерживать стабильную работу. Кроме того, на международных рынках цены на графит продолжают падать.

Остановка предприятия, отмечают в ассоциации, будет иметь серьезные последствия для украинской промышленности, которая зависит от графита в ключевых отраслях. Это касается производства электродов, автопромышленности, электроники и оборонного сектора. Теперь Украине придется искать альтернативные источники поставок сырья за границей, что может привести к росту цен и новым экономическим вызовам.

"Инсайдер" считает, что если в Верховной раде будут приняты поправки в налоговый кодекс, которые уже подготовил профильный комитет парламента, то закрытых добывающих предприятий станет еще больше, так как для добывающих компаний будет в два раза увеличена ставка земельного налога.

Давление высоких затрат на электроэнергию и логистику вместе с ослаблением спроса на глобальном рынке негативно влияет и на металлургическую промышленность страны. На грани закрытия находятся крупнейший на Украине и в Европе металлургический комбинат "Арселормиттал Кривой Рог" (бывший "Криворожсталь" имени В. И. Ленина), а также металлургический холдинг "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова, в который входят "Запорожсталь" и бывший Днепровский металлургический комбинат имени Дзержинского.