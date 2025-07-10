В РФ отметили готовность к сотрудничеству в геологоразведке с Саудовской Аравией

По словам главы российского Минприроды Александра Козлова, Россия предлагает широкий спектр партнерства, в том числе по геологическому изучению Аравийского щита и шельфа Красного моря, и научным исследованиям

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия имеет существенный задел по целому ряду полезных ископаемых и открыта для сотрудничества в недропользовании и геологоразведке, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов в ходе встречи с министром промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандаром аль-Хурейфом.

"Россия имеет существенный задел запасов по газу, углю, критическим видам минерального сырья, включая редкоземельные металлы. Более 100 видов полезных ископаемых, числящихся на государственном балансе, позволяют стране планировать и реализовывать различные сценарии обеспечения отечественной экономики сырьевой продукцией. Наша страна открыта для сотрудничества по вопросам недропользования и геологоразведки", - приводятся слова Козлова в сообщении министерства.

Ключевой темой встречи стало обсуждение перспектив совместной деятельности в сфере геологии и недропользования, включая укрепление технологического суверенитета двух стран. Россия предлагает Саудовской Аравии широкий спектр партнерства, в том числе по геологическому изучению Аравийского щита и шельфа Красного моря, научным исследованиям в областях рационального использования недр, анализа состояния и поиска подземных вод, сказано в сообщении. В настоящее время стороны готовятся к проведению первого заседания рабочей группы по реализации меморандума о взаимопонимании при сотрудничестве в сферах геологии и минеральных ресурсов, который был заключен в 2024 году.

"Министр промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Бандар аль-Хурейф сказал, что его страна очень заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере недропользования, и особенно в области поиска подземных источников питьевого водоснабжения. Министр подчеркнул, что государство рассматривает привлечение российских инвестиций и технологических решений", - отметили в Минприроды РФ.

Бандар аль-Хурейф также пригласил российскую сторону представить потенциал отраслей геологоразведки и недропользования на Форуме минералов будущего 13-15 января 2026 года в Эр-Рияде.