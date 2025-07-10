"Россети" введут новую подстанцию для развития пригородов Ижевска

Отмечается, что подстанция будет на 100% оснащена передовым отечественным оборудованием

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Компания "Россети Центр и Приволжье" начала строительство питающего центра 110 кВ "Лудорвай" в Удмуртии. Стоимость проекта составляет более 213 млн руб. Об этом говорится в сообщении группы "Россети".

"Энергообъект позволит усилить схему электроснабжения населенных пунктов к юго-западу от Ижевска и обеспечить энергией новые жилые микрорайоны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подстанция будет на 100% оснащена передовым отечественным оборудованием. В том числе здесь установят силовой трансформатор на 10 МВА, смонтируют открытое распределительное устройство, в которое интегрируют "умные" устройства - реклоузеры, позволяющие в автоматическом режиме локализовывать нарушения в работе сети.

В компании подчеркнули, что строительство энергообъекта имеет большое значение для развития Удмуртии - в мае проект обсуждали на рабочей встрече глава республики Александр Бречалов и генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин. Также в регионе проводится модернизация магистральных подстанций, реализуются проекты технологического присоединения новых предприятий - производства редкоземельных магнитов в Глазове, металлургического завода в Ижевске. Всего в 2025 году группа "Россети" инвестирует в сетевой комплекс региона 3,3 млрд рублей, уточнили в компании.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.