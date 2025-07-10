Эксперт оценил поддержку Украины со стороны ЕС в 2025 году в $10-15 млрд

По мнению кандидата экономических наук Николая Гапоненко, распределение финансовой нагрузки можно предположить исходя из предыдущих решений и экономических возможностей стран-членов союза

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Финансовая помощь Украине со стороны Европейского союза в этом году может составить $10-15 млрд. Об этом рассказал ТАСС кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Николай Гапоненко.

"Европейский союз продолжает активно поддерживать Украину. В 2023 году ЕС выделил режиму примерно $20 миллиардов в виде финансовой помощи. В 2026 году можно ожидать аналогичного объема помощи в размере $10-15 миллиардов", - сказал эксперт.

В такую же сумму он оценил объем помощи в этом году. "Что касается 2025 года, если и будет разница, то совершенно небольшая. В виде статистической погрешности", - отметил собеседник агентства.

Недостающие средства для погашения бюджетного дефицита пойдут из МВФ, считает Гапоненко. "С учетом динамики и объемов макрофинансовой помощи Украине за предыдущие годы можно предположить, что величина финансовой поддержки составит до $15 млрд. из стран ЕС и порядка $4 млрд из МВФ. Скорее всего в форме гранта на покрытие бюджетного дефицита", - резюмировал он.

Страны-участники

По его словам, распределение финансовой нагрузки можно предположить исходя из предыдущих решений ЕС и текущих экономических возможностей стран-членов. "Германия традиционно играет ведущую роль в предоставлении финансовой помощи и займов в рамках ЕС. Вероятно выделение $5-7 млрд. Франция активно участвует в европейской политике безопасности и имеет значительные финансовые ресурсы. Предполагаемая сумма - $3-5 млрд. Италия обладает крупной экономикой и ранее поддерживала инициативы по поддержке восточноевропейских партнеров. Возможно предоставление примерно $2-3 млрд", - рассказал Гапоненко.

Он подчеркнул, что Великобритания хотя формально вышла из состава ЕС, продолжает значительно поддерживать Украину и может внести $2-3 млрд. "Польша, Швеция, Нидерланды и другие государства могут предоставить меньшие суммы ($1-2 млрд каждая), но их вклад важен для достижения общей цели", - отметил собеседник агентства.

Еврокомиссия объявила о выделении Киеву €1 млрд макрофинансовой помощи и €3 млрд из фонда поддержки Украины, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции доноров помощи киевскому режиму в Риме. Она также сообщила о создании европейского фонда реконструкции Украины и призвала привлечь €10 млрд инвестиций на поддержку Киева.