В работе Системы быстрых платежей произошли сбои

Согласно данным Downdetector, к 16:07 мск 1 242 пользователя оставили жалобу на работу сервиса в течение последнего часа

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Система быстрых платежей (СБП) работает со сбоями в России. Об этом свидетельствуют жалобы пользователей на сервисе Downdetector.

Согласно данным портала, к 16:07 мск 1 242 пользователя оставили жалобу на работу сервиса в течение последнего часа, всего за сутки на сбои в работе СБП поступило 1 398 жалоб. По сообщениям пользователей, в основном проблемы в работе сервиса связаны с невозможностью перевести денежные средства.

Больше всего жалоб поступает из Санкт-Петербурга (8%), Москвы (6%), Ямало-Ненецкого автономного округа и Тверской области (5%), Нижегородской области (4%).