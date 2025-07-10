Патрушев призвал модернизировать спасательный центр на Севморпути

Помощник президента, председатель Морской коллегии отметил, что центр "Диксон" обеспечивает безопасность морских судов на Северном морском пути и осуществляет организацию и проведение морских спасательных операций

ДИКСОН /Красноярский край/, 10 июля. /ТАСС/. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев считает необходимым модернизировать морской спасательно-координационный центр "Диксон", обеспечивающий безопасность морских судов на Северном морском пути и осуществляющий организацию и проведение морских спасательных операций.

Патрушев находится с рабочей поездкой в Красноярском крае, в рамках которой он посетил морской спасательно-координационный центр "Диксон".

Главе Морской коллегии рассказали о том, как организована работа центра. Отдельное внимание Патрушев уделил вопросам укомплектованности центра пожарно-спасательной и аварийно-спасательной техникой и оборудованием, а также задачам подготовки специалистов, обладающих компетенциями для работы в условиях экстремально низких температур.

"Для бесперебойной работы центра необходимы модернизация причалов и портовых сооружений в целях обеспечения базирования аварийно-спасательных и гидрографических судов, бункеровки судов топливом, водой, пополнения судовых запасов и ремонта", - отметил глава Морской коллегии.