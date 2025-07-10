Жуковский и Шереметьево принимают и отправляют рейсы

В агентстве отметили, что аэропорт принимает и отправляет рейсы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Росавиация опровергла информацию об ограничениях на прием и отправление рейсов в аэропорту Жуковский, сообщили в агентстве.

"Аэропорт Жуковский (Раменское; код ИКАО: UUBW) принимает и отправляет рейсы. Распространяемая рядом Telegram-каналов информация о якобы закрытии аэропорта не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Шереметьево ТАСС сообщили о штатной работе аэропорта. "Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний выполняются по расписанию", - отметили там.

С 15:00 мск до 16:30 мск силы ПВО уничтожили 25 украинских БПЛА, из них три - над Московским регионом.