Генсек ОПЕК: геополитика не влияет на оценку спроса и предложения нефти

Хайсам аль-Гайс также выразил уверенность в росте спроса на нефть

ДУБАЙ, 10 июля. /ТАСС/. Позиция Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) по вопросу установления квот на нефтедобычу не определяется геополитической нестабильностью. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс.

"Геополитический фактор всегда присутствует на рынке <...>. Но он не влияет на процесс оценки показателей спроса и предложения, которые всегда основываются на фундаментальных факторах", - сказал он в интервью эмиратскому изданию The National, отвечая на вопрос о влиянии ситуации в секторе Газа и Иране на рынок нефти.

Генсек организации также выразил уверенность в росте спроса на нефть.

Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт) с начала 2024 года добровольно сокращали добычу суммарно на 2,2 млн б/с. С апреля 2025 года они начали постепенно возвращать сокращенные баррели. В апреле "восьмерка" наращивала добычу на 138 тыс. б/с, а в мае - июле - в ускоренном режиме на 411 тыс. б/с ежемесячно.

Однако эти планы не учитывают компенсацию сверхдобычи, которую допустили семь из восьми стран ОПЕК+ в период добровольных сокращений. Всего с апреля 2025 года по июнь 2026 года "восьмерка" должна компенсировать перепроизводство в объеме 4,572 млн б/с. Более 70% от этого объема приходится на Казахстан и Ирак.