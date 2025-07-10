Чижов: пошлины в 500%, которыми грозит Трамп, навредят самим США

При этом не стоит забывать о том, что многие угрозы американского президента так и не были реализованы, подчеркнул первый зампред комитета СФ по обороне и безопасности

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты достаточно глубоко встроены в мировую экономику, поэтому пошлины в 500% против ряда стран, которыми грозит американский президент Дональд Трамп, создадут проблемы самим США. В этом убежден первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

"Насчет 500% - ну, это смешно. Соединенные Штаты, как бы ни хотел иного нынешний президент [Дональд Трамп], достаточно глубоко встроены в мировую экономику, - напомнил Чижов в интервью телеканалу "Россия-24". - Это у нас в силу известных геополитических причин объем торогово-экономических связей с США минимальный, а с другими странами, с тем же Евросоюзом, [ситуация у США иная]".

Он напомнил, что речь идет в частности об угрозах странам - участницам БРИКС, в числе которых не только Индия и Бразилия, но и крупнейший партнер США - Китай. "Даже если будет какое-то движение, я думаю, что это создаст проблемы мировой экономике, в том числе и не в последнюю - а по ряду моментов, даже в первую - очередь экономике самих Соединенных Штатов", - отметил Чижов.

При этом не стоит забывать о том, что многие угрозы американского лидера, прозвучавшие за последние месяцы, в итоге так и не были реализованы, подчеркнул первый зампред комитета СФ.