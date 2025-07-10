Рябков отметил хорошую перспективу транспортной системы БРИКС

Замглавы МИД также подчеркнул, что тематика сухопутных транспортных коридоров, автомобильных, железнодорожных, меридиональных коридоров "отрабатывается под разными углами" и фигурирует в работе на транспортном направлении объединения

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Система транспортной логистики стран БРИКС имеет хорошую перспективу, с присоединением новых членов к объединению возникли дополнительные возможности для ее развития и улучшения. Об этом заявил замглавы МИД РФ, шерпа в БРИКС Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам саммита объединения в Рио-де-Жанейро.

Он отметил, что как нынешнее бразильское председательство, заинтересованное в "эффективной и бесшовной" экспортно-импортной логистике, так и будущее индийское председательство, зависящее от способов осуществления грузоперевозок, уделяют вопросам транспортной логистики "первостепенное внимание".

"С присоединением к объединению новых членов здесь появились дополнительные [возможности] в плане логистики, обработки грузов, хабы появились, которыми располагают, я думаю, в большей мере, чем раньше, все страны БРИКС для использования в целях развития своей торговли, - заметил Рябков. - Все это профильными нашими ведомствами, структурами и экспертами будет отрабатываться. Транспортная система БРИКС, я уверен, имеет хорошую перспективу".

Замглавы МИД РФ также подчеркнул, что тематика сухопутных транспортных коридоров, автомобильных, железнодорожных, меридиональных коридоров "отрабатывается под разными углами и фигурирует в работе на транспортном направлении БРИКС".

Саммит БРИКС прошел в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля. Помимо членов группы и государств-партнеров, в нем приняли участие другие страны, в том числе Мексика, Турция, Уругвай и Чили. Главными темами обсуждений стали вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления искусственным интеллектом, укрепления мира и безопасности.