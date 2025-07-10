АКОРТ: стоимость большинства продуктов первой необходимости в июне снизилась

Наиболее заметно подешевели капуста, свекла, ржаной хлеб и поваренная соль

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Цены на 15 из 25 категорий продуктов первой необходимости снизились в июне в торговых сетях РФ. Больше всего подешевели белокочанная капуста, соль, свекла и ржаной хлеб, следует из данных мониторинга аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

"Наиболее заметно в первом летнем месяце снизились цены на белокочанную капусту (-13%), поваренную соль (-7,9%), свеклу (-5,9%), ржаной и ржано-пшеничный хлеб (-5,2%). Также подешевели вермишель (-5%), говядина (-5%), гречневая крупа (-5%), куриные яйца (-3,3%), рис (-3,3%), сахар-песок (-3,3%), репчатый лук (-2,1%), молоко (-1,6%) и картофель (-1,2%). В пределах одного процента снизились цены на подсолнечное (-0,4%) и сливочное масло (-0,2%)", - рассказали в ассоциации.

Средняя наценка торговых сетей на социально значимые продукты "первой цены" в июне составила 2,9%. По ценам ниже закупочных (с отрицательной наценкой) в сетевой рознице в июне продавались сахар-песок (-4,8%), морковь (-3,5%), тушка цыпленка-бройлера (-3,3%), подсолнечное масло (-2,7%) и свекла (-1%).

Наиболее заметный рост закупочных цен в июне торговые сети зафиксировали на черный байховый чай (+17,2%), сезонные яблоки (+6,8%), морковь (+4,5%) и пшеничную муку (+4%).

"В июне началась долгожданная коррекция цен на овощи борщевого набора - начали дешеветь картофель, капуста, свекла и репчатый лук. Лидером в устойчивом снижении цен стали куриные яйца, дешевеющие более шести месяцев подряд - с начала года их розничная цена в торговых сетях снизилась в среднем на 37,5%, с 99,3 до 67 рублей за десяток. В июне ретейлеры продолжили политику ответственного ценообразования, инвестируя собственные средства в снижение цен - в пяти товарных категориях продукты первой необходимости продавались покупателям ниже закупочной цены", - отметил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.