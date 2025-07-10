Кубанские аграрии заключили ряд соглашений на Всероссийском "Дне поля"

Посетители выставки смогли ознакомиться с возможностями платформы, которые уже используют кубанские фермеры

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. Два кубанских предприятия агропромышленного комплекса (АПК) представили высокотехнологичные проекты на крупнейшей отраслевой выставке "День поля", по результатам чего заключили ряд соглашений и нашли потенциальных заказчиков под свои проекты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

"Краснодарский край стабильно подтверждает лидерские позиции в сфере инноваций. Участие в федеральных мероприятиях такого уровня - это не просто демонстрация технологий, а результат системной работы краевого Фонда развития инноваций с потребностями наших разработчиков. Сегодня бизнес ориентирован на цифровые решения и новые разработки, которые предлагают наши инноваторы. Участие в "Дне поля" - это шаг к новым партнерствам, масштабированию и внедрению технологий в отрасль", - сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.

Как отмечается, одна из компаний презентовала цифровую систему управления автопарком, адаптированную под задачи сельскохозяйственных предприятий. Посетители выставки смогли ознакомиться с возможностями платформы, которые уже используют кубанские фермеры: от мониторинга техники и логистики до аналитики использования сельхозмашин и оценки рентабельности. Разработка вызвала большой интерес со стороны представителей агрохолдингов, малых фермерских хозяйств и профильных специалистов, прошло более десятка деловых встреч, в том числе с потенциальными заказчиками.

Вторым проектом стала облачная система цифрового управления селекционными процессами. Разработка, опробованная на предприятиях Краснодарского края, предназначена для автоматизации и хранения данных полевых экспериментов, используемых в селекции, семеноводстве и испытании средств защиты растений. По итогам выставки компания-разработчик провела ряд переговоров с потенциальными клиентами и заключила соглашения о намерениях поставки платформы. Все это в будущем окажет положительное влияние на развитие АПК Краснодарского края.