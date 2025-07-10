Полпред в ПФО оценил экономику Оренбуржья как стабильную

В области остаются устойчивыми показатели по промышленному производству, объему отгруженной продукции промышленных предприятий, сельскому хозяйству и в строительстве жилья

ОРЕНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров оценил состояние региональной экономики Оренбургской области как устойчивое. Об этом сообщает правительство региона.

Игорь Комаров и врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев обсудили общественно-политическое развитие Оренбургской области в ходе рабочей встречи.

"Несмотря на сохраняющиеся сложности, экономическая ситуация в регионе остается стабильной. Мы видим, что работа главы региона и его команды приносит результат. Динамика ключевых экономических показателей позволяет оценить состояние региональной экономики как достаточно устойчивое", - сказал Комаров.

Как сообщается, в регионе остаются стабильными показатели по промышленному производству, объему отгруженной продукции промышленных предприятий, сельскому хозяйству и в строительстве жилья. За январь-май 2025 года введено 515,4 тыс. кв. м жилья с ростом на 4,9% к уровню пяти месяцев 2024 года.

Оборот розничной торговли в регионе составил 103,3% к уровню пяти месяцев 2024 года, объем платных услуг населению - 103,8%, оборот общественного питания - 107,7% год к году. На 1 июля численность зарегистрированных безработных составила 5,56 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы - 0,58%.

"Правительство области работает над актуализацией стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Главная задача этого документа - обеспечить комплексное развитие области, которое даст возможность максимально раскрыть потенциал каждого жителя Оренбуржья и всего региона", - приводятся в сообщении слова Солнцева.