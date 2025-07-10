В Роскомнадзоре не фиксируют DDoS-атак на Национальную систему платежных карт

В ведомстве прокомментировали ситуацию с увеличением времени обработки операций в СПБ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Дежурная служба Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственного Роскомнадзору (РКН), не фиксирует DDoS-атак на инфраструктуру Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РКН, комментируя ситуацию с увеличением времени обработки операций в системе быстрых платежей (СПБ).

10 июля с 15:30 мск ЦМУ ССОП зафиксировал всплеск обращений в связи с проблемой в работе СБП и связанных с ним сервисов банков.

"По состоянию на 17:10 мск проблема сохраняется. Дежурная служба ЦМУ ССОП сообщает, что DDoS-атак на инфраструктуру НСПК нет", - сообщили в ведомстве.