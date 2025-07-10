Около 20 предприятий ДНР готовы присоединиться к проекту "Производительность труда"

В пресс-службе центра "Мой бизнес" в республике сообщили, что первой к инициативе присоединилась компания "ЮГМК Донецк"

ДОНЕЦК, 10 июля. /ТАСС/. Компания "ЮГМК Донецк" первой в ДНР присоединилась к федеральному проекту "Производительность труда", еще около 20 предприятий изъявили желание включиться, сообщили ТАСС в пресс-службе центра "Мой бизнес" в республике.

"В начале июля компания "ЮГМК Донецк" стала первым предприятием Донбасса и Новороссии, присоединившимся к проекту "Производительность труда". На сегодня еще около 20 предприятий проявили заинтересованность к участию в проекте. Ожидаем, что проект приведет к увеличению производительности труда - то ли выручки на человека, то ли выработки на одну единицу оборудования или трудящегося в зависимости от того, какой производственный процесс будет выбран для улучшения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что специалисты Регионального центра компетенций проведут аудит производственных процессов "ЮГМК Донецк" для определения звеньев, которые будут улучшать. Затем начнется поиск решений по их совершенствованию.

Федеральный проект "Производительность труда" является продолжением одноименного национального проекта, который действовал в 2019 - 2024 годах. Срок реализации - до 2030 года. Предприятия базовых несырьевых отраслей в рамках проекта могут получить экспертную помощь по устранению неэффективности производственного процесса и обучить сотрудников.