Котюков: модернизация причалов порта Диксона нужна для его полноценной работы

По мнению главы Красноярского края, порт должен работать круглогодично

КРАСНОЯРСК, 10 июля. /ТАСС/. Модернизация причалов порта Диксон на севере Красноярского края позволит запустить его на полную мощность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор края Михаил Котюков.

В четверг с рабочим визитом в самый северный поселок страны - Диксон - прибыл помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. В поездке Патрушева сопровождали полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и Котюков.

"Порт должен работать круглогодично. Для того чтобы запустить его на полную мощность, необходимо провести модернизацию действующих причалов. Благодарен Николаю Платоновичу Патрушеву, который поддержал это предложение", - написал глава региона.

Также губернатор сообщил, что "по морскому спасательно-координационному центру - отдельно обсудили базу для размещения аварийно-спасательного флота и техническое обеспечение". По его словам, уже подготовлена инициатива региона на федеральном уровне по обновлению необходимой инфраструктуры.

Морской порт Диксон расположен в юго-восточной части Карского моря у входа в Енисейский залив. Морской порт включает в себя морской терминал, расположенный в районе реки Крестьянка. Морской порт является замерзающим.

В 2024 году общая перевалка грузов морского порта Диксон составила более 172 тыс. тонн: уголь - 32,8 тыс., генеральные грузы - 132,8 тыс., нефтепродукты - 6,6 тыс. Планируется, что грузооборот порта Диксон и расположенных в его границах терминалов с учетом заявленных грузопотоков к 2030 году вырастет до 63 млн тонн, в том числе порт Диксон - 0,1 млн тонн, терминал "Бухта Север" (проект "Восток Ойл)" - 55,9 млн тонн, терминал "Енисей" (проект "Северная звезда") - 7 млн тонн.