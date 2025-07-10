Эксперт Абунаян: ИИ будет потреблять 10% электроэнергии в мире к 2035 году

Председатель совета директоров компании ACWA Power отметил, что лучшим местом для развития искусственного интеллекта будет Саудовская Аравия

ВЕНА, 10 июля. /ТАСС/. Основным препятствием для развития искусственного интеллекта в мире будет нехватка электроэнергии, на ИИ уже к 2035 году будет приходиться 10% мирового спроса на энергию, считает основатель и председатель совета директоров компании ACWA Power Мухаммад Абунаян.

"Реальный спрос ИИ к 2035 году будет 10%, вы увидите, что в мире будет 10% спроса ИИ на мировой энергокарте. ИИ взорвется, будет самым большим сюрпризом, крупнейшим потребителем, новым потребителем энергии", - сказал он на семинаре ОПЕК.

Абунаян отметил при этом, что лучшим местом для развития ИИ будет Саудовская Аравия. "Наибольшая проблема ИИ сегодня- это энергия, но люди этого не понимают. Люди думают про чипы. Но, по моему мнению, настоящее препятствие для ИИ - это энергия и энергосети", - пояснил он.

По его словам, Саудовская Аравия сейчас каждый год вводит по 20 ГВт возобновляемых мощностей и 10 ГВт мощностей комбинированного цикла с улавливанием углекислого газа.

9-й Международный семинар ОПЕК проходит 9-10 июля в Вене. ТАСС выступает официальным медиапартнером мероприятия.