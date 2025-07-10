TikTok опровергла слухи о запуске нового приложения в США

Информация является фейком, указали в компании ByteDance

ШАНХАЙ, 10 июля. /ТАСС/. Социальная сеть TikTok, принадлежащая китайской компании ByteDance, заявила, что информация о запуске отдельного приложения для Соединенных Штатов является фейком.

"Недавняя новость, опубликованная [агентством] Reuters, основывается на анонимных источниках и не соответствует действительности", - говорится в заявлении на официальном сайте.

9 июля Reuters со ссылкой на источники сообщило, что TikTok работает над созданием эксклюзивного приложения с собственным алгоритмом для пользователей из США.

Кроме того, 6 июля портал The Information со сслылкой на источники также сообщал, что специалисты социальной сети TikTok ведут разработку нового приложения для американского рынка на замену существующему из-за потенциальной блокировки сервиса в США.