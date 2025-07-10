РЖД рекомендовали выплатить дивиденды по "префам" в размере около 11 млрд рублей

Решение принял совет директоров холдинга

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Совет директоров холдинга "Российские железные дороги" рекомендовал направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям разного типа по итогам 2024 года 11,015 млрд рублей, следует из сообщения компании.

"Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ОАО "РЖД" выплатить дивиденды по итогам работы за 2024 год денежными средствами в размере 11 015 514 128,9 рубля по следующим типам привилегированных акций ОАО "РЖД", - говорится в сообщении.

При этом совет директоров рекомендовал не направлять денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям РЖД по итогам работы за 2024 год.

Учредителем и единственным акционером РЖД является Российская Федерация. Уставный капитал РЖД сформирован учредителем путем внесения в него имущества и имущественных комплексов организаций федерального железнодорожного транспорта.