СПБ Биржа не будет проводить торги 2 августа из-за нагрузочного тестирования

Торги российскими ценными бумагами 3 августа будут проводиться по стандартному расписанию - с 10:00 мск до 23:50 мск

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. СПБ Биржа 2 августа выполнит плановое нагрузочное тестирование, торги на площадке проводиться не будут, говорится в сообщении торговой площадки.

"Торги на СПБ Бирже в субботу, 2 августа 2025 года, проводиться не будут в связи с выполнением планового нагрузочного тестирования по согласованию с участниками торгов и с их участием", - отмечается в сообщении.

В воскресенье, 3 августа, торги российскими ценными бумагами будут проводиться по стандартному расписанию - с 10:00 мск до 23:50 мск.

Торги в субботу и воскресенье проводятся с обязательным присутствием маркетмейкеров для обеспечения ликвидности в указанный период по каждой ценной бумаге, добавили в СПБ Бирже.