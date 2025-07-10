В Орловской области создадут B2B-группы для обмена опытом между работниками предприятий

Президент Торгово-промышленной палаты региона Светлана Ковалева назвала такой проект хорошим шансом повысить конкурентоспособность области в сравнении с другими субъектами РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Проект по развитию промышленного туризма "Крылатые компетенции" с B2B-группами для обмена практико-ориентированным опытом между работниками промышленных предприятий создадут в Орловской области. Об этом сообщила ТАСС президент Торгово-промышленной палаты Орловской области Светлана Ковалева на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

"Мы хотим сделать B2B-группы, когда предприятие едет в гости к [другому] предприятию за практико-ориентированным опытом <…> с целью обучения компетенциям и, соответственно, масштабирования их у себя на заводе. Растет профессионализм работника - подтягивается завод", - сказала собеседница агентства.

По словам Ковалевой, такой проект является хорошим шансом повысить конкурентоспособность Орловской области в сравнении с другими регионами страны.

В регионе уже реализованы проекты по развитию промышленного туризма. Например, медийный проект "Крылатые вещи", направленный на повышение потребительского патриотизма и расширения круга амбассадоров орловской продукции. Кроме того, проект Орловской области по развитию промышленного туризма вошел в десятку лучших и был представлен в финале программы Агентства стратегических инициатив "Открытая промышленность". По итогу финала Орловская область отмечена в номинации "Лучший региональный проект по развитию промышленного туризма".

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной - партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса провели встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.