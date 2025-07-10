"Газпром" вдвое повысил уровень газификации Киргизии с 2014 года

Дочерняя компания "Газпрома" обеспечивает в стране около 10 тыс. рабочих мест и является одним из крупнейших налогоплательщиков

БИШКЕК, 10 июля. /ТАСС/ Уровень газификации в Киргизии вырос вдвое с момента прихода в республику российской компании "Газпром". Об этом сообщил заместитель генерального директора компании "Газпром-Кыргызстан" Арзымат Алдаяров в рамках конференции "Школа по Центральной Азии", организованной российским Фондом Горчакова.

"Уровень газификации республики по сравнению с тем периодом, когда был "Кыргызгаз", вырос ровно в два раза, потребление газа - в 2,5 раза. Потери были снижены в несколько раз. Для нас было удивительно, что потери в некоторых районах доходили до 48%", - сказал он.

Алдаяров подчеркнул, что дочерняя компания "Газпрома" обеспечивает в стране около 10 тыс. рабочих мест и является одним из крупнейших налогоплательщиков, и ее вклад в киргизский государственный бюджет превысил $865 млн.

Согласно данным Алдаярова, "Газпром" построил в республике порядка 1,5 тыс. газораспределительных сетей в 54 населенных пунктах, реконструировал основные газораспределительные станции обеспечив доступ к газоснабжению для почти 300 тыс граждан.

"Газпром-Кыргызстан" работает в стране с 2014 года, занимается поставкой и реализацией природного газа на внутреннем рынке, являясь дочерней компанией ПАО "Газпром".