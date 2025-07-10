Киев под гарантии Лондона получит кредит в $2,3 млрд на покупку британского оружия

Срок погашения составляет 19 лет, а льготный период - 6,5 года

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Глава Минфина Украины Сергей Марченко подписал кредитное соглашение под гарантию Агентства по финансированию экспорта Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (UKEF). Об этом сообщается на сайте украинского Минфина.

"Кредит в размере почти £1,7 млрд (около $2,3 млрд) будет направлен на финансирование приоритетного проекта "Развитие возможностей противовоздушной обороны", который реализует Министерство обороны Украины, - говорится в тексте. - Средства будут использованы для финансирования закупок оборонных материалов и других оборонных товаров и услуг в Великобритании". Срок погашения составляет 19 лет, а льготный период - 6,5 года.

Договор будет подписан в Риме, где проходит конференция по восстановлению Украины. Как отметили в Минфине, документ стал развитием подписанного между правительствами двух стран рамочного соглашения, которое "предусматривает экспортный кредит для Украины на общую сумму до £2 млрд (около $2,7 млрд) для укрепления обороноспособности".

Ранее власти Великобритании подтвердили, что поставят Украине более 5 тыс. ракет производства военно-промышленной группы Thales для укрепления противовоздушной обороны страны.