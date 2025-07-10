На маркетплейсе беспилотников закрыли первую сделку на 17,4 млн рублей

Дрон будет поставлен компании "Агропланер" из Новосибирской области до конца июля 2025 года

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Производитель беспилотных авиационных систем "Альбатрос" продал через первый в России маркетплейс беспилотников "Налетай.РФ" комплекс дронов для мониторинга сельхозугодий за 17,4 млн рублей. Об этом сообщили в Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

"Альбатрос" с помощью первого в России маркетплейса беспилотников "Налетай.РФ" осуществил сделку по продаже комплекса дронов для мониторинга сельхозугодий. Стоимость первой сделки на платформе составила 17,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Дрон будет поставлен компании "Агропланер" из Новосибирской области до конца июля 2025 года.

Заказанный через платформу дрон "Альбатрос М5 агро" состоит из двух беспилотных воздушных судов, фото- и видеокамер, тепловизора и пневматической катапульты.

ГТЛК представила первый в России маркетплейс беспилотников в ноябре 2023 года. В 2024 году была запущена тестовая версия платформы, в апреле 2025 года она была введена в промышленную эксплуатацию.