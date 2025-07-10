Гунба и Кириенко обсудили запуск морского сообщения между Сухумом и Сочи

Отмечается, что инициатива рассматривается как часть более широкой стратегии транспортной интеграции и развития туристического потенциала Абхазии

СУХУМ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко обсудили вопрос создания регулярного морского сообщения между Сухумом и Сочи, сообщает пресс-служба президента.

"Состоялось выездное совещание с участием Бадры Гунбы, Сергея Кириенко и директора Азово-Черноморского филиала ФГУП "Росморпорт" Анны Фоменко. Основной темой обсуждения стало создание регулярного морского маршрута между Сухумом и Сочи. Стороны рассмотрели варианты организации устойчивого и доступного транспортного сообщения между столицей Абхазии и российским курортом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инициатива рассматривается как часть более широкой стратегии транспортной интеграции и развития туристического потенциала Абхазии. Вопросы затрагивают логистику, портовую инфраструктуру и административное сопровождение проекта.