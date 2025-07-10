"Газпром" планирует повысить уровень газификации Киргизии почти на 20% к 2030 году

Компания способствует переводу частных домовладений в стране с угля на газ, уменьшая количество вредных выбросов в атмосферу

БИШКЕК, 10 июля. /ТАСС/ "Газпром" намерен увеличить уровень газификации Киргизии с текущих 42% до 60% к 2030 году. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании "Газпром-Кыргызстан" Арзымат Алдаяров в рамках конференции "Школа по Центральной Азии", организованной российским Фондом Горчакова.

"На текущий момент уровень [газификации] страны [составляет] 42%. Согласно стратегической цели, которая была озвучена нашим руководителем Алексеем Миллером, к 2030 году уровень газификации республики должен достигнуть 60%. Мы идем к этой стратегической цели и уверены, что она будет перевыполнена", - сказал он.

Алдаяров добавил, что "Газпром" всячески способствует переводу частных домовладений в стране с угля на газ, уменьшая количество вредных выбросов в атмосферу.

В октябре 2024 года занимавший тогда должность премьер-министра Киргизии Акылбек Жапаров информировал, что благодаря "Газпрому" уровень газификации республики за 10 лет вырос с 22% до 40%.