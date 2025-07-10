К 20:11 мск стоимость криптовалюты значительно ускорила рост и превысила отметку $113 тыс.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $113 тыс., свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным на 19:24 мск, криптовалюта преодолела отметку $112 тыс. и достигла рекордных $112,106 тыс. (+2,7%).

К 19:39 мск стоимость биткойна ускорила рост и находилась на уровне $112,682 тыс. (+3,06%).

К 20:11 мск стоимость биткойна значительно ускорила рост и превысила отметку $113 тыс., достигнув $113,211 тыс. (+3,6%) и обновив рекорд.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".