Источник: Еврокомиссия предложила "гибкий" потолок цен на российскую нефть

Он будет устанавливаться на $15 ниже рыночной цены барреля

БРЮССЕЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия предложила странам ЕС ввести так называемый "гибкий" потолок цен на российскую нефть, который будет устанавливаться на $15 ниже рыночной цены барреля. Об этом сообщил журналистам источник в Брюсселе.

Таким образом ЕК пытаться достичь соглашения по 18-му пакету санкций против России. "Для достижения компромисса Еврокомиссия предложила ввести гибкий потолок цен на нефть, который будет на $15 ниже текущей рыночной цены", - сообщил дипломат.

Он не уточнил, как именно Еврокомиссия намерена обеспечить соблюдение такой меры.

Еврокомиссия в мае обещала включить в 18-й пакет санкций ЕС снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, однако Словакия и Венгрия выступили против этого, а Эстония объявила, что заблокирует пакет со своей стороны, если потолок цен снижен не будет. США, в свою очередь, пока не дали ответа, готовы ли они поддержать эту меру в рамках Группы семи (G7).

Ранее вице-премьер правительства России Александр Новак сказал, что Еврокомиссия может снижать свой потолок "хоть до нуля", на российский экспорт это не повлияет.