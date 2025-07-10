Доллар и евро на межбанке опустились ниже 75 рублей и 87 рублей впервые с 2023 года

По данным на 19:27 мск, курс доллара снижался на 5,25%, евро терял 5,59%

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже 75 руб. впервые с 11 мая 2023 года. В то же время курс евро опустился ниже 87 руб. впервые с 7 июня 2023 года, свидетельствуют данные площадки "Финам".

По данным на 19:27 мск, курс доллара снижался на 5,25% - до 74,0368 руб. К 19:37 мск курс доллара незначительно ускорил снижение и находился на уровне 74,03 руб. (-5,26%).

В это же время курс евро на российском межбанковском рынке терял 5,59%, опускаясь до 86,552 руб., свидетельствуют данные торгов на 19:27 мск. К 19:37 мск курс евро практически не изменился и находился на уровне 86,549 руб. (-5,59%).