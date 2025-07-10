ЦБ: объем чистых продаж валюты крупнейшими экспортерами в июне вырос на 3%

Он составил $7,5 млрд

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Объем чистых продаж валюты крупнейшими экспортерами в июне вырос на 3%, до $7,5 млрд. Об этом говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном Банком России.

"Объем чистых продаж валюты со стороны крупнейших экспортеров вырос на 3% относительно предыдущего месяца (в июне - $7,5 млрд, в мае - $7,3 млрд)", - отмечается в обзоре регулятора.

При этом, по данным ЦБ, отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в апреле 2025 года достигло 100%.