ЦБ: объем нетто-покупок валюты физлицами снизился в июне до 77,9 млрд рублей

В Банке России объяснили это сезонностью

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Объем нетто-покупок валюты физическими лицами на биржевом и внебиржевом рынках снизился в июне до 77,9 млрд рублей. Об этом говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном Банком России.

"В июне объем нетто-покупок валюты физическими лицами на биржевом и внебиржевом рынках снизился до 77,9 млрд рублей (в мае - 111 млрд рублей). Снижение спроса населения на иностранную валюту объясняется также сезонностью (в июне 2024 года уменьшили покупки на 33%, в 2023 году - на 58%)", - отмечается в обзоре ЦБ.

При этом суммарные нетто-покупки иностранной валюты физических лиц с начала года составили 464 млрд рублей, что почти в два раза меньше аналогичного периода 2024 года.

В то же время, по данным ЦБ, спрос на валюту на внутреннем рынке остался на уровне предыдущего месяца. Суммарные покупки валюты юридическими лицами - клиентами банков в июне составили 1,6 трлн рублей, что в два раза меньше среднемесячных объемов в 2024 году.