Некредитные финорганизации в июне стали крупнейшими покупателями на рынке акций РФ

Они предъявили спрос на бумаги в размере 13,2 млрд рублей, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном Банком России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Некредитные финансовые организации в июне стали крупнейшими нетто-покупателями на российском рынке акций с общим объемом в 13,2 млрд рублей. Об этом говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном Банком России.

"Крупнейшими нетто-покупателями в июне стали НФО за счет собственных средств, впервые с начала года перешедшие от нетто-продаж к нетто-покупкам акций: они предъявили спрос на бумаги в размере 13,2 млрд руб. (месяцем ранее они выступали крупнейшими нетто-продавцами, реализовав бумаг на сумму 15,9 млрд руб.)", - отмечается в обзоре регулятора.

Помимо них, поддержку рынку оказали розничные инвесторы, последние четыре месяца выступавшие крупнейшими нетто-покупателями, хотя объемы их покупок сократились с 26,1 млрд рублей в мае до 7,8 млрд рублей в июне. Банки, не относящиеся к системно значимым, приобрели в июне акций на 4,9 млрд рублей, в то время как в мае продали на 8,6 млрд рублей.