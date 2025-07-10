ЦБ: акции телекомотрасли в июне показали наибольшую доходность на финрынке РФ

Они составили 6,7% годовых, отметили в Банке России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Акции телекоммуникационной отрасли на финансовом рынке в июне 2025 года показали наибольшую доходность - 6,7% годовых. Об этом говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном Банком России.

"Лучший результат за месяц среди российских финансовых инструментов наблюдался у акций телекоммуникационной отрасли (+6,7%), тогда как полная доходность индекса акций Мосбиржи составила 2,5%", - отмечается в обзоре ЦБ.

Значительную доходность, по данным ЦБ, также демонстрировали и депозиты в евро (3,5%). Небольшую отрицательную доходность вложений показали акции транспортной отрасли (1,5%), золото (0,9%) и замещающие облигации (0,3%).