Курс юаня на Forex снижается почти на 5%

Он торгуется на уровне 10,32 рубля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Курс юаня на Forex в четверг вечером демонстрировал снижение почти на 5%, следует из данных ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров) на площадке Investing.com.

По данным на 19:09 мск, юань рос на 0,11% - до 10,85 рубля (+1,16 копейки). К 19:10 мск курс юаня снижался на 4,78% и торговался на уровне 10,32 рубля (-51,77 копейки). По состоянию на 19:49 мск курс юаня не изменился и остался на уровне 10,32 рубля.

По данным на 20:00 мск, курс юаня значительно замедлил снижение и вернулся к отметке в 10,8 рубля (-2,99 копейки), снижаясь на 0,28%. В то же время индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на вечерней торговой сессии незначительно замедлил рост до 2 723,24 пункта (+0,99%), свидетельствуют данные торгов Московской биржи на 20:00 мск.

"Рубль продолжил давить на валюты - биржевой юань снова протестировал значения ниже 10,8, доллар на межбанке ушел под 78 рублей. Временное равновесие между продажи и покупками на рынке могло нарушить увеличение на треть ежедневных продаж валюты в рамках бюджетного правила", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в четверг вырос на 1,34%, до 2 732,45 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 1,69% - до 1 104,94 пункта. Курс юаня снизился на 1,75 копейки до 10,82 рубля.

Прогноз на 11 июля

В "БКС мир инвестиций" прогнозируют, что в пятницу курс доллара будет колебаться на уровне 77,5-79,5 рубля, юаня - в диапазоне 10,75-11,05 рубля.

Как считают в Freedom Finance Global, индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз курсов доллара, евро и юаня к рублю на 11 июля: 77-79 рублей, 89-91 рубль и 10,7-11,3 рубля, соответственно.